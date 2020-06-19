Москва, , 15:17 — REGNUM Банк России может продолжить снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Ситуация на рынках нормализовалась, значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, цены на нефть вернулись к уровню 40 долларов за баррель. Таким образом, события последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки, и мы его используем», — заявила Набиуллина.

«На следующих заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно дальнейшее снижение ключевой ставки», — указала она.