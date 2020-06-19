Симферополь, , 15:22 — REGNUM Основная проблема добычи глубоких подземных вод в Крыму, которые обнаружили местные учёные, высокая стоимость бурения скважин. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета.

«Проблема добычи заключается в высокой стоимости бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние — на глубины до 300 метров и менее», — отметили в пресс-службе.

По мнению специалистов, обнаружение этих участков даёт возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные СевГУ и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН нашли большой объём пресных вод: около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких.

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