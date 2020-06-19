Москва, , 15:11 — REGNUM В России инфляция продолжает снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Действие краткосрочных проинфляционных факторов, которые мы учитывали при принятии решения в апреле, исчерпаны. Месячная инфляция в мае существенно замедлилась по сравнению с апрелем, и текущий рост цен с исключением сезонности в пересчёте на год сейчас вблизи или даже несколько ниже 4%», — заявила Набиуллина.

Инфляционные ожидания также снизились после временного роста в марте-апреле, указала она, также стали смягчаться денежно-кредитные условия на российском рынке.

«Денежно-кредитные условия в мае-июне начали смягчаться после ужесточения в марте-апреле. Это видно и по индикаторам финансовых рынков, и по опросам предприятий», — заявила Набиуллина.

«Этому способствует программа государственной поддержки заёмщикам так и пострадавшим от пандемии предприятий, так и населению. Но требуется значимое дополнительное смягчение денежно-кредитных условий, учитывая масштаб дезинфляционных мероприятий», — указала она.