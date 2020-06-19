Кызыл, , 15:10 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол в отчёте перед региональным заксобранием назвал 2019 год прорывным для республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы. По его словам, в прошлом году им удалось убедить федеральное правительства изменить подходы к развитию Тувы.

«2019 год стал ключевым в определении этих стратегических действий. Именно в прошлом году у нас состоялось совещание на уровне председателя правительства России, на котором было принято решение об индивидуальном подходе к развитию таких регионов как Тува», — подчеркнул он.

В прошлом году республика также стала местом проведения заседания Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Помимо руководителей сибирских регионов, сюда прибыли также два губернатора Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР. Вкупе с реализующимися инфраструктурными проектами, по мнению главы, у Тувы есть все основания и механизма стать ключевым транспортным узлом, соединяющим Сибирь через Монголию с Китаем, а в перспективе и с другими регионами АТР.

В 2019 году власти республики провели масштабную работу, которая принесли плоды уже в нынешнем году. Правительство России утвердилоИндивидуальную программу социально-экономического развития республики до 2024 года.

«Мы считаем её программой ускоренного развития. При этом, в распоряжении об утверждении данной программы предусмотрена возможность продления её реализации на 2025 — 2027 годы», — отметил Шолбан Кара-оол.

Кроме того, в минувшем году в республику было привлечено 17,5 млрд рублей инвестиций, что на 22% превышает показатели 2018 года. Почти половина из них — частные. На 43,4% вырос объём строительных работ. В результате к настоящему времени Тува занимает 3 место в СФО по темпам ввода жилья.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было приведено в нормативное состояние 43,4 кмавтодорог. Выполнена программа по модернизации аэропортового хозяйства выполнена полностью. Пассажиропоток в 3,5 раза превысил результаты предыдущего года.

Государственная поддержка сельского хозяйства выросла на 19%, в результате чего аграрный комплекс произвёл продукции на 6 млрд рублей. Производство молока увеличилось на 18%, а валовый сбор зерна удвоился по сравнению с 2018 годом. Поддержка сельхозпроизводителей, по мнению главы, необходима для обеспечения минимальной продовольственной безопасности, создания собственного мукомольного производства и качественной кормовой базы животноводства.