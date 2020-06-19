Воронеж, , 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр». Об этом говорилось 19 июня на заседании экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

Инвестпроект по производству бытовой техники и заявку на получение статуса резидента ОЭЗ представила компания ООО «Синоквант». Как сообщил представитель компании, на территории ОЭЗ планируется развернуть новое высокотехнологичное производство электроники — предприятие сможет выпускать до миллиона единиц ЖК-телевизоров в год. Объём инвестиций оценивается в 600 млн рублей. Регион получит около 700 новых рабочих мест.

В рамках инвестпроекта планируется строительство производственных и складских помещений площадью 30 тысяч кв. м, а также внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуры. Начало строительства запланировано на конец 2020 года. Сдача первой очереди проекта намечена на весну 2022 года, вторая очередь будет введена летом 2023 года.