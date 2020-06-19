Ташкент, , 15:10 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года Узбекистан экспортировал золото на сумму $1,63 млрд, что составляет 31,9% от общего объема экспорта, сообщили в государственном комитете по статистике.

За аналогичный период 2019 года Узбекистан экспортировал золото на $1,76 млрд. Следовательно, экспорт драгоценного метала за отчетный период сократился на 7,4%.

Отметим, по итогам января-мая 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составил $12,9 млрд. На Китай пришлось 17,9% от общего объема, на Россию — 16,9%, Казахстан — 8,4%, Южную Корею — 7,3%, Турцию — 5,5%.

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