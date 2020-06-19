Москва, , 15:41 — REGNUM По итогам мая 2020 года выручка с продажи легковых машин в России составила 94,7 млрд рублей (162,2 млрд рублей в мае 2019 года). Об этом 19 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самым доходным автомобилем в отчётный период в России стала модель Hyundai Creta. За месяц это авто купили 3140 автолюбителей на сумму в 3,7 млрд рублей.

На втором месте по объёму выручки находится модель Kia Rio. Эту модель дилерам удалось продать в количестве 3879 экземпляров на 3,67 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta с результатом в 4720 проданных автомобилей (3,4 млрд рублей).

Пятёрку лидеров по выручке с продаж замыкают модели Toyota Land Cruiser (828 ед.; 2,73 млрд рублей) и BMW X5 (435 ед.; 2,23 млрд рублей).

Напомним, в апреле текущего года, когда в РФ действовали ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, автолюбители потратили на покупку новых машин 85,7 млрд рублей.

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