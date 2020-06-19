Казань, , 16:00 — REGNUM Судебные приставы по решению суда приостановили строительство общежития Казанского государственного энергетического университета по улице Красносельская на 60 суток, сообщает пресс-служба республиканского управления ФССП. Работы приостановили в связи с иском Ростехнадзора РТ после проверки, которая выявила нарушения в ходе строительства и в применении используемых материалов.

Из материалам дела следует, что подрядчиком совершено административное правонарушение по ст. 9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)»).

Судебными приставами строительство объекта приостановлено, подрядчик предупрежден об ответственности при неисполнении решения суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в арбитраж Татарии от муниципального предприятия Зеленодольска поступил иск к Госжилфонду республики, созданному 25 лет назад для внедрения новых инструментов работы на жилищном рынке. Сумма претензий, фигурирующая как штрафные санкции, пени превысила 15 млн рублей.

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