Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM Для пресечения катастроф наподобие разлива топлива под Норильском необходимо предусмотреть новые механизмы в законодательстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

«В законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций. Адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Прошу в этой связи правительство и Государственную думу ускорить работу над соответствующими законопроектами», — заявил Путин.