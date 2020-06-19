Симферополь, , 14:58 — REGNUM Уникальность найденных учёными Крыма и Севастополя потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета.

«Эти потоки подземных вод формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. Опреснители находятся на глубинах более 2500 метров. Образование пресных вод идёт непрерывно за счёт конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года», — сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалёв.

По его словам, учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты СевГУ и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили большой объём пресных вод. Около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей более млн кубометров пресной воды в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Читайте развитие сюжета: Стоимость бурения скважин – главная проблема добычи подземных вод в Крыму