Симферополь, 19 июня 2020, 14:58 — REGNUM Уникальность найденных учёными Крыма и Севастополя потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета.
По его словам, учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении.
Как сообщало ИА REGNUM, специалисты СевГУ и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили большой объём пресных вод. Около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей более млн кубометров пресной воды в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов.
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