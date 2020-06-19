Подгорица, , 14:54 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в мае, по данным черногорского статистического ведомства Monstat, составила 643,4 евро, что на 0,2% больше, чем в апреле.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 278,7 евро, увеличившись на 0,8%», — говорится в сообщении.

Статистики заявили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 364,7 евро.

Минимальная потребительская корзина рассчитывается на семью из четырех человек и включает в себя продовольственные и непродовольственные товары и услуги.