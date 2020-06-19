Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Крупнейшими торговыми партнерами Грузии по итогам первых пяти месяцев текущего года являются Турция, Россия и Китай. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 19 июня на сайте ведомства.

По представленной статистике, стоимость товарооборота Грузии с Турцией составила $561 млн, с Россией — $494 млн, а с Китаем — $443 млн. Больше всего грузинских товаров экспортируется в Китай — на $168 млн, в Азербайджан — на $167 млн и в Россию — на $157 млн.

Также Россия входит и в тройку крупнейших импортеров Грузии. Турция поставила в Грузию товаров на $479 млн, Россия — на $337 млн, а Китай — на $275 млн.

Стоит отметить, что по данным Грузстата, общий внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев текущего года сократился на 16,8%.

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