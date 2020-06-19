Сеул, , 14:59 — REGNUM Власти Мьянмы, запрещавшие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны 39 представителей компаний Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Мьянме.

По их словам, граждане Южной Кореи смогут получить въездную визу и посетить страну специальными рейсами авиакомпании Мьянмы Myanmar Airways International или южнокорейской авиакомпании Korean Air.

Известно, что это второй случай, когда правительство Мьянмы делает исключение для въезда на территорию страны иностранцам. 29 мая в Мьянму прибыли 30 инженеров Inno Group.

В настоящее время в Мьянме выявлено 286 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали шесть человек.