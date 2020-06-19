Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Топ-менеджмент петербургских торговых центров обратился в Роспотребнадзор с просьбой позволить им вернуться к работе, не дожидаясь последнего этапа снятия ограничений. Письмо направлено главе федерального ведомстве Анне Поповой и в региональное управление по Петербургу.

ТЦ «Галерея» в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению владельцев, ТЦ вполне могут обеспечить все требования по социальной дистанции, использованию средств защиты — в пример приводят продуктовые гипермаркеты, которые не закрывали во время пандемии.

Под документом подписались представители ТЦ «Невский центр», ХК «Адамант», FortGroup, Jensen Group, ТРЦ «Галерея» и других комплексов, в общей сложности — порядка 40 торговых центров.

Авторы ссылаются на опыт Москвы, согласно которому одновременное открытие торговых центров по всему городу якобы «позволило равномерно распределить потоки покупателей, что не привело к единовременному массовому скоплению людей».

«Посетители ТРК с пониманием относятся к необходимости соблюдения повышенных мер безопасности, а также посещают центры преимущественно для осуществления заранее спланированных покупок», — цитирует письмо «РБК».

По мнению инициаторов обращения, петербургские жесткие ограничения и план их снятия, предполагающий открытие ТЦ только на последнем этапе, нарушают права граждан и их интересы, а также плохо сказываются на бизнесе.

Напомним, на данный момент в Петербурге разрешено работать магазинам промтоваров, расположенных вне торговых центров, с площадью зала не больше 400 кв. метров и отдельным входом. Также разрешена работа мебельных торговых центров.