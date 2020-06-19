Симферополь, , 14:54 — REGNUM Специалисты СевГУ и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили большой объём пресных вод в районе двух сквозных тектонических разломов. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета.

«Учёные исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 км от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря. Пробуренные ранее скважины в границах этих потоков имеют самоизлив и фонтанируют более 20 лет», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной оценке, около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей более 1 млн кубометров пресной воды в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова.

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