Ново-Огарево, Московская область, , 14:43 — REGNUM В работе над ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске удалось переломить ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

«Знаю, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязнённых площадей», — заявил Путин.

В связи с этим необходимо понять, есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим ЧС, указал президент.

«Главное — не быстренько прибраться, прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за захоронением и транспортировкой загрязнённого грунта», — подчеркнул он.

Он напомнил, что это будет не так просто — последствия для окружающей среды и биоразнообразия тяжёлые.

«Для рекультивации и восстановления потребуется значительное время. И сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесённого ущерба», — указал он.