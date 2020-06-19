Москва, , 14:52 — REGNUM Дилерам компании Brilliance в России с апреля по март не удалось реализовать ни одной модели V5. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Всего же с начала 2020 года на территории РФ было продано всего пять автомобилей Brilliance V5.

В России представлены две комплектации Brilliance V5, причём дорестайлинговая версия покинула российский авторынок еще в 2019 году. Однако приобрести рестайлинговую модель с турбомотором рабочим объёмом 1,5 л еще можно. Эта версия автомобиля для России собиралась на предприятии в Черкесске. Завод был закрыт, но у дилеров остались запасы данной модели.

Стоит отметить, что на территории КНР кроссовер снят с производства. Там сегодня производятся модели V3, V6 и V7. В РФ ввозятся только Brilliance V3. Информации по поводу возможных поставок V6 и V7 в Россию пока нет.

Напомним, всего с начала нынешнего года в России было реализовано 54 новых машины Brilliance, что на 28% ниже прошлогоднего результата продаж.

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