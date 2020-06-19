Ново-Огарево, Московская область, , 14:37 — REGNUM Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, для восстановления экосреды потребуются большие усилия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду. Тем более что речь идёт о хрупкой природе арктической зоны», — заявил Путин.

«Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, ещё не было. И это потребовало действительно серьёзной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов и учёных, экологов и, конечно, бизнеса и предприятий, на территории которых и произошла авария», — указал он.