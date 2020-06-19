Москва, , 14:33 — REGNUM Снижение ключевой ставки поддержит оживление экономики после пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Решение Банка России существенно снизить ключевую ставку — на 100 базисных пунктов до 4,5% годовых подтолкнет банки к дальнейшему снижению ставок по коммерческим кредитам и поможет минимизировать негативные экономические последствия пандемии коронавируса», — заявил Аксаков.

Снижение ключевой ставки ЦБ он назвал логичным шагом в сторону смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции в мае до 3,0% и продолжающегося снижения инфляционных ожиданий на ближайшие месяцы.

В целом же парламентарий допускает, что «Банк России вполне может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании».

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б. п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.