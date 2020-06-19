Симферополь, 19 июня 2020, 14:28 — REGNUM Инвестиционный пакет по проекту переброски воды из Тайганского водохранилища в Симферополь уже готов и проходит согласование в правительстве России. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что до конца 2020 года в Крыму должны выполнить переброску воды из Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя.
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