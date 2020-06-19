Симферополь, , 14:28 — REGNUM Инвестиционный пакет по проекту переброски воды из Тайганского водохранилища в Симферополь уже готов и проходит согласование в правительстве России. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Инвестиционный пакет по проекту переброски воды уже готов и проходит согласование в федеральном правительстве. Время проведения работ в принципе для крупной компании может составить порядка пяти месяцев с учётом отсутствия у нас сегодня работы 44-го федерального закона», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что до конца 2020 года в Крыму должны выполнить переброску воды из Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя.

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