Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» и направили в правительство РФ для получения отзыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Соответствующий пакет законодательных инициатив сегодня направлен на получение отзыва в правительство России», — заявил Миронов.

Парламентарии предлагают установить следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 млн рублей в год — 13%; при доходах свыше 24 млн рублей, но не более 100 млн рублей — 15%; при доходах свыше 100 млн рублей, но не более 250 млн рублей — 17%, а при доходах свыше 250 млн рублей — 18%.

В правительстве РФ обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 2−3 млн рублей в год.

Еще один законопроект, направленный в правительство, вводит понятие «социальной доплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения».

«Мы считаем, что такую доплату должны получать люди с доходом ниже прожиточного минимума, а это около 5 млн россиян», — пояснил парламентарий.