Сеул, , 14:25 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит 5 трлн вон (~$4,1 млрд) в виде кредитов субподрядчикам, занятых в ключевых отраслях промышленности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление министр обнародовал 19 июня в ходе совещания по экономическим вопросам в Сеуле.

По его словам, предоставление кредитов компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, начнется в июле после создания фонда в размере 1 трлн вон (~$827 млн), который позволит банкам покупать долги субподрядчиков.

Хон Нам Ги также добавил, что данные меры позволят обеспечить ликвидность субподрядчиков, которые не могут получить банковские кредиты из-за низких кредитных рейтингов.