Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Оборот внешней торговли Грузии за пять первых месяцев года, по сравнению с прошлогодними показателями, сократился на 16,8% и составил $4,2 млрд. Эти статистические 19 июня данные опубликовала Национальная статистическая служба страны на своем сайте.

В отчете говорится, что экспорт грузинских товаров сократился на 16,2% до $1,2 млрд, а импортировано было продукции на $3 млрд, что на 17% меньше показателей 2019 года.

Таким образом, торговый баланс Грузии за рассматриваемый период составил 41,2% от всего внешнеторгового оборота.

Стоит отметить, что экономика Грузии, которая была сильно зависима от туристического сектора, после закрытия странами границ из-за коронавируса стала проседать. Также с конца марта в стране на два месяца закрыли часть производственных предприятий. При сокращении производства сократилась и потребность в топливе. Его импорт сократился по разным видам в 2−4 раза.

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