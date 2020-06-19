Симферополь, , 14:20 — REGNUM Запуск дополнительных источников в систему водоснабжения Симферополя даст городу до 57 тысяч кубометров воды ежесуточно. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Улучшению ситуации водоснабжения Симферополя способствует и запуск водовода от Вилинского водозабора, откуда ежесуточно подаётся дополнительно порядка 24 тысяч кубометров воды», — отметил Аксёнов.

Также, по его словам, в ближайшее время крымская столица начнёт получать воду и из Ивановского водозабора.

«Перепуск на Симферополь воды из двух водозаборов в общем обеспечит столице Крыма дополнительно до 57 тыс. кубометров воды ежесуточно», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова. Однако благодаря обильным дождям ситуация на полуострове меняется в лучшую сторону.

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