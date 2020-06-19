Симферополь, 19 июня 2020, 14:20 — REGNUM Запуск дополнительных источников в систему водоснабжения Симферополя даст городу до 57 тысяч кубометров воды ежесуточно. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Также, по его словам, в ближайшее время крымская столица начнёт получать воду и из Ивановского водозабора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова. Однако благодаря обильным дождям ситуация на полуострове меняется в лучшую сторону.
Читайте ранее в этом сюжете: Погода благоволит Крыму: обильные ливни спасают полуостров от засухи
Читайте развитие сюжета: Аксёнов: до конца 2020 года Симферополь почти полностью обеспечат водой