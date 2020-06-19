Минск, , 14:09 — REGNUM Минск считает неприемлемым требование Международного валютного фонда (МВФ) о введении карантина по коронавирусу в обмен на предоставление кредитов. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Всемирный готов профинансировать Белоруссию «в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью».

«А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Лукашенко отрицал наличие эпидемии в Белоруссии, характеризуя происходящее как «коронапсихоз» и «истерию». Вместе с тем правительство и Нацбанк начали переговоры с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями, запросив денежную помощь на борьбу с распространением коронавируса.

Минфин Белоруссии рассчитывает получить от МВФ по программе «быстрого финансирования» $0,9 млрд и ещё большие суммы от других потенциальных кредиторов. Пока ни один из них не удовлетворил заявки официального Минска.

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