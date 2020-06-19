Москва, , 14:09 — REGNUM Шаг Центробанка по снижение ключевой ставка на 1%, вопреки существующим инфляционным рискам, которые возникают на фоне все еще слабого курса рубля, был продиктован негативными последствиями для российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

«Негативный последствия проявились в связи с вынужденными карантинными мерами, введенными из-за угрозы распространения коронавируса.

И более мягкая монетарная политика могла бы стать еще одной стимулирующей мерой вдобавок к антикризисным пакетам, принятым правительством ранее.

В настоящий момент ожидания снижения ставки на 100 базисных пунктов, которые в мае способствовали укреплению рубля, уже заложены в рынок.

В связи с этим далее курс российской валюты будет формироваться исходя из конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России впервые с 2015 году резко снизил ключевую ставку на 1,0% в 5,5% до 4,5% годовых.

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