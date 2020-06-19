Минск, , 14:06 — REGNUM «МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем», — заявил сегодня, 19 июня Александр Лукашенко в ходе совещания по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

Лукашенко поинтересовался ходом переговоров с Международным валютным фондом, сказав: «Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Белоруссии $940 млн так называемого быстрого финансирования».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сообщил о навязывании фондом неприемлемых требований при рассмотрении вопроса о кредитовании. Он отметил: «Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Белоруссии делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Белоруссии повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация».

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