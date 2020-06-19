Симферополь, 19 июня 2020, 14:16 — REGNUM Благодаря обильным дождям ситуация с обеспечением питьевой воды в Крыму каждый день меняется в лучшую сторону. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова.
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