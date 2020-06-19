Симферополь, , 14:16 — REGNUM Благодаря обильным дождям ситуация с обеспечением питьевой воды в Крыму каждый день меняется в лучшую сторону. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В последние дни у нас прошли дожди, сегодняшний приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. Мы понимаем, что потребление Симферополя — 160 тысяч кубометров в сутки, если динамика сохранится, то у нас этот вопрос снимется сам собой», — заявил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова.

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