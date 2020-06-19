Подгорица, , 14:02 — REGNUM В настоящее время в Черногории около 207 человек находятся в изоляции, но эта цифра постоянно, сообщила Саня Меденица из оперативного штаба по мониторингу эпидемиологической ситуации в Черногории.

После того, как за шесть дней в Черногории после целого месяца пребывания в статусе corona free выявили сразу 13 заразившихся, власти снова ввели масочный режим и закрыли границу с Боснией и Герцеговиной.

19 июня национальный координационный совет огласит новые меры в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией.

Ситуация усложняется тем, что в страну пребывают туристы из разрешенного списка стран, и сохраняется опасность их заражения.