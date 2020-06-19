Симферополь, 19 июня 2020, 14:01 — REGNUM В водохранилищах Крыма, питающих Симферополь питьевой водой, хватит более, чем на три месяца. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского гидрометцентра, водохранилища естественного стока полуострова в 2020 году накопили в два раза меньше воды, чем в 2019 году.
Об этом: Крым накопили в два раза меньше запасов воды, чем в прошлом году
Читайте развитие сюжета: Нехватку питьевой воды испытывают 75 населённых пунктов Крыма