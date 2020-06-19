Симферополь, , 14:01 — REGNUM В водохранилищах Крыма, питающих Симферополь питьевой водой, хватит более, чем на три месяца. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Симферопольское водохранилище наполнено на 22% от нормального объёма. В общей сложности город запитан от трёх водохранилищ, их общий объём — 30% от мощности. Соответственно запасов питьевой воды сегодня для нужд Симферополя хватит более, чем на 90 дней», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского гидрометцентра, водохранилища естественного стока полуострова в 2020 году накопили в два раза меньше воды, чем в 2019 году.

Об этом: Крым накопили в два раза меньше запасов воды, чем в прошлом году

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