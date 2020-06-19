Москва, , 13:55 — REGNUM Комиссия за переводы через банкоматы Сбербанка призвана уменьшить потери в прибыли кредитного учреждения. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, основная идея данной меры — поддержать рентабельность и показать, что банк умеет зарабатывать в любых условиях.

«Они не хотят показать провал по прибыли. Хотят перекрыть его за счет клиентов. Некрасивая инициатива», — сказал Колташов.

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