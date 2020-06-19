Москва, , 13:53 — REGNUM Взимание Сбербанком комиссии за перевод средств через банкоматы демонстрирует не самое лучшее отношение к клиентам. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«В совокупности взятие комиссии может дать значительные суммы. Сбербанк умудряется брать комиссии за переводы в другие территориальные отделения. Это попахивает не очень хорошим отношением к клиентам и стремлением банка зарабатывать таким способом, а не за счёт развития кредитной активности», — сказал Колташов.

Также Сбербанк при помощи данной меры стремится увеличить собственную прибыль в отчётности, отметил экономист.