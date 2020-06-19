Москва, , 13:51 — REGNUM ЦБ РФ снизил ставку на 1%. В целом новостью для рынков это не стало. Как и предполагалось регулятор мотивировал свои действия в первую очередь снижающейся инфляцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В мае показатель ИПЦ составил 3%, против 3,1% месяцем ранее. Замедлению инфляции содействовало укрепление рубля, а также возобновление производства и поставок из-за рубежа на фоне выхода экономики РФ из самоизоляции.

Решение Банка России снизить ключевую процентную ставку практически никак не отразилось на динамике рубля. Валютная пара доллар/рубль по-прежнему имеет потенциал снижения в район 68−68,50. Эти уровни вполне могут быть достигнуты на следующей неделе, но в случае если новостной фон сильно не изменится.

Такое поведение рубля обусловлено тем, что он в большей мере сейчас зависим от динамики нефти. Эта зависимость будет снижаться по мере роста котировок выше уровня $42,40 за баррель Urals.

Уровень является критически важным для бюджета страны. От этой цены зависит будет ли он профицитным или дефицитным. Иными словами, насколько он будет устойчив.

В своем комментарии ЦБ РФ отметил, что будет рассматривать дальнейшее снижение ставки в зависимости от целесообразности. Это говорит о том, что регулятор вполне может продолжить снижать ключевую процентную ставку.

Однако вероятность такого резкого снижения ставки уменьшается. В будущем регулятор, вероятно, будет действовать более осторожно. При это главным критерием будет оставаться динамика по инфляции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России впервые с 2015 году резко снизил ключевую ставку на 1,0% в 5,5% до 4,5% годовых.

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