Киев, , 13:49 — REGNUM План заимствований Украины до конца года однозначно будет выполнен, заявил сегодня, 19 июня, в Раде министр финансов страны Сергей Марченко.

«На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен», — заявил Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня одобрил новый меморандум с Украиной на $5 млрд и выплатил Киеву первый транш кредита размером $2,1 млрд. Предполагается, что остальная сумма будет направлена четырьмя траншами, в зависимости от выполнения правительством Украины условий фонда. Также Украина ожидает «связанное» финансирование от других западных партнеров, которое привязано к договоренностям с МВФ.

В этом году Украина должна сделать рекордные выплаты по ранее взятым долгам и руководство страны не скрывает, что намерено это сделать, взяв новые долги.