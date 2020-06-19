Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Объем реального валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии за первый квартал текущего года составил 11,1 млрд лари (около $360 млн) и вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%. Дефлятор ВВП вырос на 6,1%.

По данным статистического ведомства, наибольший рост экономики наблюдался в секторе развлечения — 16,2%, в здравоохранении — 13,55%, а также в секторе информационных технологий — 7,6%. Самое большое падение было в отрасли, касающейся научной деятельности — 13,1%.

Стоит отметить, что ранее исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе сообщил, что в марте экономика Грузии начала сокращаться. Падение ВВП этом месяце составил 2,7%.

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