Москва, , 13:52 — REGNUM Вслед за Сбербанком комиссию за переводы средств начнут взимать и другие кредитные учреждения. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Подобный сбор будет введён и другими банками, уверен экономист. Связано это с тем, что российский банковский сектор нацелен на то, чтобы постоянно показывать положительную отчетность.

«Менеджмент Сбербанка и других банков далек от мнения, что банки являются какой-то важной частью экономики, которая должна обслуживать общие процессы и стимулировать развитие производства и потребления. Эти мысли скорее исходят от чиновников, которые стоят над банками. Поэтому ограничения на введение банками очередных комиссий может исходить лишь от государства», — сказал Колташов.

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