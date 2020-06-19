Киев, , 13:38 — REGNUM Крупнейшее химическое предприятие Украины — Одесский припортовый завод — сообщило о рекордном экспорте химической продукции за последние пять лет.

Соответствующую информацию пресс-служба ОПЗ опубликовала сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в мае было отгружено на экспорт 273 тыс. тонн аммиака, а с начала года — 1,2 млн тонн; в июне для поставок на внешние рынки было отгружено также 99,3 тыс. тонн карбамида, с начала года — 402 тыс. тонн. В компании отметили, что благодаря высокой конкуренции на тендерах предприятию удалось сэкономить 5,4 млн грн только за первую половину июня.

ИА REGNUM напоминает, что ОПЗ является одним из приоритетных заводов, которые Украина рассчитывает продать в рамках так называемой большой приватизации. Предполагалось, что на продажу предприятие выставят весной этого года, однако процесс оказался заморожен из-за «коронавирусного» кризиса.

В феврале представители азербайджанской компании SOCAR посетили Одесский припортовый завод вместе с на тот момент главой офиса президента Украины Андреем Богданом и замглавы Фонда госимущества Сергеем Игнатовским. Впрочем, никаких конкретных заявлений по итогам этого визита не последовало.