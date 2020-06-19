Москва, , 13:38 — REGNUM В Госдуме возмущены новыми тарифами Сбербанка и сравнили политику банка в отношении клиентов с рэкетом.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

«Это уже больше похоже не на банковское обслуживание, а на рэкет или коррупцию с откатами», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

С июня 2020 года можно бесплатно переводить до 50 тыс. рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в 1% с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.

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