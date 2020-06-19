Москва, , 13:45 — REGNUM Введение Сбербанком комиссионных сборов за переводы через терминалы связано с тем, что руководство этой финансовой организации хочет демонстрировать неплохие показатели по прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Основной идеей менеджмента Сбербанка было постоянно повышать прибыль. Сталкиваясь с кризисной ситуацией в экономике они от этого принципа не отказываются. Они всегда хотят быть в плюсе», — сказал Колташов.

Именно поэтому часть издержек решено было возложить на клиентов.

«Именно поэтому такой мелочный сбор как собор комиссии за переводы через банкоматы был решен в Сбербанке», — сказал Колташов.