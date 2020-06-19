Тбилиси, , 13:37 — REGNUM В осуществлении своего антикризисного плана «Забота о селе и о фермерах» правительство Грузии надеется как на собственные силы, так и на иностранные инвестиции, и вопрос возможного осуществления инвестиций в проекты в рамках этого плана обсуждался сегодня с представителями Американской торговой палаты.

По информации правительства Грузии, встреча состоялась в онлайн-режиме, и на ней министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили подробно рассказал представителям Американской торговой палаты о помощи, которую правительство собирается оказать фермерам и селу для преодоления последствий пандемии коронавируса.

«У нашего министерства есть очень четкая дорожная карта для максимального использования нашего сельскохозяйственного потенциала, как в направлении экспорта, так и в решении вопроса самообеспечения. Речь также шла об иностранных инвестициях в сельское хозяйство Грузии. У нас есть несколько проектов, связанных с организованными агрозонами, и это является платформой для привлечения в подготовленные проекты квалифицированных иностранных инвесторов», — пояснил министр.

Как сообщалось ранее, в рамках антикризисного плана правительство предоставляет фермерам денежные субсидии по 200 лари на гектар, ваучеры на горючее, которые позволят закупать дизтопливо по цене на 1 лари ниже рыночной, а также различные займы и кредиты. Одним из условий получения помощи является наличие зарегистрированных земель, и правительство начало кампанию по регистрации еще не оформленных участков, после чего зарегистрировавшие собственность фермеры смогут претендовать на поддержку в рамках правительственного плана.