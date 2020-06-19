Москва, , 13:33 — REGNUM Вводя комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы, Сбербанк старается найти дополнительные возможности по получению всякого рода комиссий, чтобы каким-то образом возместить провалы в получении выручки в основных областях своей деятельности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Данное решение Сбербанка, скорее всего, не является последним, и в ближайшее время можно ожидать все новых и новых комиссий по получению различного рода услуг банка.

Тем не менее, такого рода нововведения не смогут в полной мере исправить ситуацию в банковском секторе и обеспечить баланс получения необходимой выручки вместо вкладов, получения процентов по выданным кредитам и т. д.

Ближе к осени в любом случае ожидается определенного рода банковский кризис в связи с недополучением необходимой выручки, а также банкротства ряда компаний, исправно оплачивающих до пандемии взятую ранее у Сбербанка ссуду», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, время Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы.

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