Москва, , 13:33 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России будет препятствовать повышению банками комиссии за онлайн-переводы или как минимум ограничит её размер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня сообщил экономист Сергей Хестанов.

Комментируя решение Сбербанка ввести сбор комиссии за переводы через банкомат, экономист отметил, что от ввода аналогичной комиссии за онлайн переводы кредитное учреждение мог бы удержать именно Центробанк. ЦБ, как и ряд других государственных органов, заинтересован в том, чтобы люди активнее использовали онлайн-платежи, а комиссия помешает этому процессу.

«Я даже подозреваю, что наш ЦБ ввёл свою систему быстрых платежей, куда часть банков охотно перешли, а часть «из-под палки», чтобы ограничить возможность банков увеличивать комиссию. Потому что интересы не совпадают. У ЦБ интерес — чтобы люди по максимуму пользовались безналичной оплатой, это интересы ЦБ и Федеральной налоговой службы, государства в целом. Если банкиры захотят за онлайн переводы повышать комиссию, ЦБ их как-то так или иначе накажет», — заявил Хестанов.

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