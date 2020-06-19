Берлин, , 13:20 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz объявила о начале продажи седана представительского класса Mercedes-Benz S-Class нового поколения в начале сентября 2020 года, заявил руководитель отдела развития немецкого бренда Юрген Вайссингер. Об этом сообщается в профильном журнале Mercedes-Fans.

Вайссингер отметил, что множество проблем, в том числе пандемия нового коронавируса, несколько раз отодвигали мировую премьеру рестайлинговой модели, однако в компании надеются, что планируемый дебют новинки осенью все же состоится. Он должен пройти в немецком городе Зиндельфинген.

Работа над S-Class нового поколения началась в 2015 году. Тогда же началась работа над новой «тележкой» разрабатываемой модели, на которой будут собраны и другие авто компании.

Топ-менеджер компании также сообщил журналистам издания о том, что новый S-Class получит как заднеприводные, так и полноприводные варианты конфигурации. Покупателям будут предложены на выбор три колёсные базы: стандартная, длинная и удлиненная версия (Maybach).

Напомним, производиться новинка будет на мощностях нового завода бренда в Зиндельфингене, который, по заверению представителей Mercedes, будет самым современным автомобильным предприятием в мире.

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