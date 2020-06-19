Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве на главных улицах закрылись 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает 19 июня РБК со ссылкой на сведения сервиса 2ГИС.

В зону внимания журналистов попали Арбат, Кузнецкий Мост, Маросейка, Столешников переулок, Никольская, Тверская улицы и ряд других.

Согласно исследованию, режим ограничений не смогли пережить 4% заведений. Но ощие потери оказались ниже благодаря тому, что за это время 39 заведений были открыты.

В исследовании проанализировали период с начала марта по начало июня 2020 года.