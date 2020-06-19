Москва, , 13:11 — REGNUM На исходе рабочей недели рынок энергоносителей активно отыгрывает итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которые позволили рассчитывать на полное соблюдение договоренностей по ограничению нефтедобычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Стоимость нефти марки Brent растет на 3,0% до $41,80, что близко к $42,20, текущему максимуму, достигнутому после минимумов с начала года в апреле.

Российский министр энергетики Александр Новак выразил точку зрения, что в апреле рынок прошел свое дно. С таким прогнозом сейчас могут согласиться, пожалуй, все аналитики и участники нефтяного рынка.

По данным нефтетрейдера Trafigura, потребление энергоносителей уже вернулось на уровень 90% от тех значений, которые наблюдались до вспышки пандемии коронавируса и введения ограничительных мер в экономиках с 5 млрд граждан (данные МЭА). В пользу прогноза Новака также говорят итоги вчерашней видеоконференции ОПЕК+.

В мае сделка по ограничению была выполнена на 89%, заставив ее участников продлить период максимальных сокращений нефтедобычи еще на июль.

18 июня выяснилось, что Ирак и Казахстан, которые перевыполнили квоты, готовы «исправиться», взяв на себя обязательства по дополнительным ограничениям. В частности Ирак, сократит производство еще на 0,573 млн барр./сутки в июле и на 0,258 млн барр./сутки в августе-сентябре.

Тем не менее на текущих уровнях цены на нефть могут уже не обладать высоким потенциалом роста. На текущем этапе в ОПЕК и России не заинтересованы в продолжении их подъема, поскольку это будет сдерживать восстановление спроса и побуждать американских сланцевых добытчиков пересматривать свои планы по производству.

Так, по данным консалтинговой компании Rystad Energy, компании уже стали прогнозировать увеличение добычи на 500 тыс. барр./сутки. Таким образом совокупная добыча нефти в США, которая сократилась от пиковых 13 млн барр./сутки до текущих 10,5 млн барр./сутки может возрасти до 11 млн барр./сутки, подорвав усилия нефтяного картеля по балансировке рынка.

Нужно учитывать и сегодняшнюю экспирацию контрактов на срочном рынке. Оценка рисковых активов сейчас представляется чересчур высокой — многие игроки в преддверии сезона отчетностей за II квартал могут начать игру в чрезмерный оптимизм на рынках на фоне более медленного восстановления экономики после снятия ограничительных мер.

К тому же внимательным образом нужно отслеживать ситуацию с заболевшими коронавирусом в Пекине и в ряде американских штатов. Вместе с изменением настроений на фондовых рынках в коррекцию может уйти и нефть», — полагает эксперт.

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