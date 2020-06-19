Москва, , 13:19 — REGNUM Взимание комиссии Сбербанком действует только на переводы средств через банкоматы, что существенно снижает негативный эффект для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«По той информации, что в открытом доступе, — все переводы платными будут только через банкоматы. Но зачем использовать банкомат для этих целей, что мешает сделать это на компьютере? Вопрос привычек просто. Поэтому пока проблема во многом надуманная», — сказал экономист.

Однако со временем комиссия может распространиться и на другие продукты Сбербанка, что будет являться намного более негативным моментом.

«В воздухе витает повышение комиссии, это верно. И причина в том, что произошло падение процентных ставок. Банк — это серьезное предприятие, где работает много людей. Чтобы как-то жить, им нужно добыть доход в другом месте. Опасение того, что эта практика распространится на другие продукты, очень сильное», — сказал Хестанов.