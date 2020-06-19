Москва, , 13:06 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 19 июня с утра неохотно снижается несмотря на рост нефти. Цены на марку Brent снова превысили отметку $42 за баррель. Пассивность рубля объясняется предстоящим заседанием ЦБ РФ, которое пройдет сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Ожидается, что регулятор снизит ключевую процентную ставку сразу на 1% — до 4,5% годовых. Базой для этого являются сразу несколько факторов.

Главный из них — это снижение инфляции до 3% и стабилизация национальной валюты, которая в начале года была одним из драйверов ускорения роста индекса ИПЦ. Также из-за сохраняющейся крайне мягкой денежно-кредитной политики и риторики со стороны ФРС США.

Также, стоит отметить, что Эльвира Набиуллина уже намекала на снижение ставки, говоря в одном из своих выступлений, что мягкая КДП будет максимально эффективной для экономики.

С этим трудно попортить особенно, когда экономика сраны до конца года почти со 100% вероятностью покажет падение. По разным оценкам падение ВВП может составить до 10%.

В целом решение снизить ставку даже на 1% незначительно повлияет на динамику рубля. Вероятно, что после заседания рубль продолжит укрепляться. Соответственно валютная пара доллар/рубль продолжит снижение с целью 69 — 68,50.

Слабая реакция рубля на подобные факторы обусловлена тем, что определяющим драйвером для национальной валюты остается нефть. Такой сценарий будет сохраняться до тех пор, пока Urals не восстановится выше уровня $42,40 за баррель.

Это тот ценовой порог, от которого зависит бюджет РФ. Будет ли он профицитным или дефицитным. По мере роста цены выше этого уровня зависимость рубля от нефти будет ослабевать», — считает эксперт.

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