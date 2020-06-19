Ханой, , 13:05 — REGNUM 19 июня самолёт Asiana Airlines доставил во Вьетнам 160 представителей 92 южнокорейских компаний и членов их семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торговой палаты во Вьетнаме (KOCHAM).

Ранее стало известно, что власти Вьетнама разрешили въезд в страну 863 гражданам Южной Кореи.

Известно, что 193 южнокорейских специалистов и членов их семей прибыли во Вьетнам 9 июня, 301 человек — 12 июня.

Отмечается, что с марта и по настоящее время правительство Вьетнама разрешило въехать в страну более 3500 представителям малых, средних и крупных компаний, а также студентов из Южной Кореи.

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