Москва, , 13:00 — REGNUM То, что Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы, можно рассматривать как воспитательную меру для граждан РФ, которые привыкли считать банковские сервисы безопасными и созданными для их удобства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«У граждан РФ не так много денег, чтобы экономический урон, который они понесут, был существенным, — сказал Делягин. — И переводы у нас в основном незначительные. Сбербанк, наверное, искренне думает, что загоняет людей не в тень, а в онлайн-расчёты. Но это очень внятная прививка. Мы привыкли относиться к банковским сервисам как к чему-то созданному для нас, к чему-то удобному и не угрожающему, что в условиях кризиса является неоправданным расслаблением. А господин Греф, насколько можно судить, совершенно справедливо нам напоминает, что это государство, но не для вас. Оно против вас, и как только вы расслабитесь, то потеряете деньги. Сегодня 1%. А завтра может быть и 101%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее независимый финансовый аналитик Михаил Хромов заявил, что Сбербанк действует в рамках логики максимизации прибыли, характерной для любой коммерческой организации.

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