Москва, , 12:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 19 июня, проведет совещание с представителями различных отраслей экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса», — сказал представитель Кремля.

По его словам, после этого у главы государства ожидаются еще несколько мероприятий, но внутреннего характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ направило Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Документ был доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Одновременно план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

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